"70% dintre stelisti ma vor!" Sumudica a vorbit despre venirea la Steaua! Declaratie de ultima ora

Turcii de la Kayseri s-au panicat cand au aflat ca numele lui Sumudica e din nou adus in discutie la Steaua.

Fostul antrenor al Astrei n-are insa de gand sa plece. Sumudica spune ca stelistii il vor si ca putea ajunge in orice moment la echipa lui Becali. Nu o paraseste acum pe Kayseri si spune ca e gata sa semneze pe 5 ani cu clubul turc!

"Nu am nimic de-a face cu subiectul asta. Am semnat cu Kayserispor, desi 70% din fanii Stelei ma voiau antrenor acolo la finalul sezonului. Vor si acum ca eu sa ma duc acolo. Sunt fericit si linistit la echipa mea, cred ca voi avea succes aici, imi voi atinge obiectivele. Pentru asta muncesc! Sunt multumit aici, as putea sa semnez si pentru 5 ani! Stiu ca fanii lui Kayseri nu sunt bucurosi ca apar zbonuri legate de o discutie cu Steaua, dar nici nu exista asa ceva", a spus Sumudica.