TOP 3 cele mai frumoase goluri marcate de Romania la Mondialul Pustilor. Juniorii Luceafarului au obtinut cea mai buna performanta in istoria participarilor noastre

Romania s-a clasat pe locul 4 din 32 de participante la Danone Nations Cup 2017, turneu desfasurat la New York. Mexicul, echipa care a invins Romania, a fost marea castigatoare.

Pustii Luceafarului Cluj, reprezentanta Romaniei la Danone Nations Cup 2017, cea mai tare competitie din lume dedicata copiilor de 10-12 ani, au facut un turneu final entuziasmant. Ei s-au oprit in finala mica a competitiei, unde au fost invinsi de Maroc. Romania s-a clasat pe locul 4.

TOP 3 goluri marcate de Romania la DNC 2017



Locul 1 - golul marcat de golgheterul Romaniei, decarul Andrei Vînau, in finala mica jucata cu Maroc. Andrei a marcat 6 goluri la New York.







Locul 2 - Andrei Vînău. Golul victoriei in revenirea fabuloasa cu Ungaria. Am batut 2-1, ambele goluri reusite in ultimele 5 minute.







Locul 3 - Golul dat de Alin Ferenți in ultimul minut al meciului cu Austria din optimi, prin care am reusit calificarea in sferturi.







12 copii are echipa noastra, iar ei au marcat 12 goluri pentru Romania



Andrei Vînau - 6 reusite

Matei Moraru - 2 reusite

Alin Ferenți - 1 gol

Raul Nistor - 1 gol

Darius Nistor - 1 gol

Răzvan Fleșer - 1 gol