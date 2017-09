Tare ca Pique si spectaculos ca Ramos! Pustiul roman care impresioneaza la doar 12 ani: VIDEO

O saptamana a mai ramas pana la debutul celei mai importante competitii pentru copii din lume, iar micii romani sunt gata sa isi arate talentul individual, dar si spiritul de luptatori. Danone Nations Cup 2017 debuteaza pe 22 septembrie si se va incheia pe 24, duminica, pe Red Bull Arena din New York.

Luceafarul Cluj straluceste pentru Romania la Mondialul Danone de la New York!

Campioana Romaniei la juniori U12 ani e gata de marea aventura din Statele Unite, de peste mai putin de o saptamana. La fel este si Alex Farcau, cel de-al 10-lea pusti prezentat de Cupa Hagi Danone.

Alex este de trei ori campion national cu Academia Luceafarul Cluj Napoca, fiind totodata si unul dintre cei mai vechi componenti ai echipei.

Desi tine cu Real Madrid, el il are ca model pe Gerard Pique. Alex este fundas, dar evolueaza mai mult in banda si spera ca in 6 ani sa ajunga la nivelul Ligii I.





Mai multe despre Cupa Hagi Danone si Cupa Natiunilor Danone

