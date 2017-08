Singura echipa care ii are titulari si pe Messi, si pe Ronaldo va juca pentru Romania la Mondialul Danone! Cine e "micul Ronaldo"

12 pusti romani vor lupta la finalul lunii septembrie pentru Romania la Mondialul lor - Cupa Natiunilor Danone. Afla AICI mai multe despre competitia la care merg cei mai talentati tineri fotbalisti din 32 de tari si care in 2017 va avea loc la New York!

Dupa "mini-Messi", acum a venit si randul lui "mini-Ronaldo". Darius Nistor este cel de-al treilea component al Luceafarului Cluj din cei 12 care vor merge la New York. Campioana Romaniei la Cupa Hagi Danone va juca la finalul lui septembrie la Mondialul Danone Nations Cup!

In varsta de 12 ani, Darius Nistor si-a petrecut deja jumatate din viata pe terenul de fotbal. El evolueaza de 6 ani la Luceafarul si are in palmares 3 titluri nationale la categoria sa de varsta.

Modelul sau este Cristiano Ronaldo, iar formatia preferata Real Madrid.

Cupa Hagi Danone prezinta in fiecare saptamana cate doi pusti din echipa Luceafarului, mica noastra nationala cu sanse mari la un titlu mondial!





