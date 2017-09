NOUL MESSI e roman, are 12 ani si dribleaza genial cu piciorul drept! Pustiul care va juca pentru Romania la cel mai mare turneu MONDIAL dedicat copiilor

Timpul zboara pentru pustii Romaniei, care au intrat pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru Mondialul Danone de la New York. Luceafarul Cluj va evolua pentru Romania la turneul final la care vor mai participa alte 31 de tari si cei mai tari pusti ai acestora. Afla AICI mai multe despre competitie.

Am intrat in luna marelui turneu final, iar pregatirile sunt pe ultima suta de metri pentru pustii romani care vor zbura la New York. Luceafarul Cluj vrea sa fie echipa care sa dea lovitura pe Red Bull Arena din metropola americana.

Pana acum, campania Danone - Stralucim pentru visul american a prezentat 6 din cei 12 mici fotbalisti care vor evolua la Danone Nations Cup 2017.

Acum este randul celui de-al saptelea!

Matei Morariu este un fotbalist mare de o varsta inca mica. El este unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani ai generatiei sale, impresionand in finala nationala prin stilul sau tehnic si totodata foarte rapid.

"Messi" Moraru a inscris in finala Luceafarul 2-0 Dinamo la nivel national.





Cupa Hagi Danone prezinta in fiecare saptamana cate doi pusti din echipa Luceafarului, mica noastra nationala cu sanse mari la un titlu mondial!

Urmareste toate aventurile pustilor Romaniei la Danone Nations Cup si pe pagina de Instagram a Cupei Hagi Danone.

Danone Nations Cup, cel mai important eveniment global de fotbal pentru copii, va avea loc intre 22 si 24 septembrie in Statele Unite ale Americii.