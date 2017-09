Lectii de la Hagi, Zidane si Berbatov | Ambasadorii celui mai important turneu pentru copii din lume ii invata pe micii fotbalisti secretele jocului

Pentru prima data in 18 ani, turneul Cupei Natiunilor Danone, cea mai mare competitie fotbalistica internationala dedicata copiilor de 10-12 ani, va da titlul mondial si la fotbal feminin. Romania va participa la baieti, fiind reprezentata de Luceafarul Cluj. Pustii scolii de fotbal Luceafarul vor sa straluceasca pentru visul lor.

Copii din 33 de tari vor juca la finalul lunii septembrie la cel mai mare turneu final dedicat lor - Danone Nations Cup 2017. Competitia se va desfasura la New York, iar Romania va fi reprezentata de Luceafarul Cluj.

Romania va participa pentru a opta oara la turneul final organizat cu scopul de a promova etica sportiva si obiceiurile sanatoase, dar si competitivitatea printre micii fotbalisti. Cupa Natiunilor Danone se va desfasura in 2017 la New York, pe Red Bull Arena

Pentru micii fotbalisti, Cupa Natiunilor Danone reprezinta o mare sansa de a experimenta competitia la nivel inalt, dar si de a face cunostinta cu fotbalisti uriasi.

Lectii de la Hagi, Zidane si Berbatov

Danone Nations Cup, cea mai mare competitie din lume dedicata copiilor de 10-12 ani, are ambasadori care au scris istorie in fotbalul modern. Acestia au acceptat sa ii invete pe micii fotbalisti care vor sa le calce pe urme din secretele jocului.

Ambasadorii Danone Nations Cup

Zinedine Zidane

Laurent Ciman - Ambasadorul DNC in Canada

Lee Seung-Woo - Ambasadorul DNC in Coreea de Sud

Sven Kums - Ambasadorul DNC in Belgia

Abby Wambach - Ambasadorul DNC in Statele Unite ale Americii

Blaise Matuidi - Franta

Patrick Leduc - Canada

Dimitar Berbatov - Bulgaria

Gheorghe Hagi - Romania

Mai multe despre Cupa Hagi Danone si Cupa Natiunilor Danone

Web: www.cupahagidanone.ro si www.danonenationscup.com

Facebook: www.facebook.com/cupahagidanone & www.facebook.com/danonenationscup