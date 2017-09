"Hai, Romania" a rasunat la New York! Micii fotbalisti au ajuns in SUA, pentru cel mai tare turneu din lume dedicat copiilor

"Hai, Romania" a rasunat la New York. Micii fotbalisti ai Romaniei se bat in America pentru trofeul Danone Nations Cup. Ei au primit lectii de la o fata!

Pustii de la Luceafarul Cluj reprezinta Romania la New York, la Danone Nations Cup. Zidane e ambasadorul turneului la care participa echipe din toata lumea.



Romanii si-ar dori s-o aiba in echipa si pe fata care i-a cucerit cu jongleriile ei la ceremonia de deschidere a competitiei.

Micii fotbalisti vor debuta in turneu impotriva Argentinei.