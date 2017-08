Un luptator de kickboxing, fost angajat al trupelor de interventie SPIR, le-a aplicat o corectie unor rromi care l-au sicanat in trafic. VIDEO

Un fost luptator de kickboxing si lucrator in trupele de interventie rapida SPIR le-a aplicat o corectie unor cetateni de etnie rroma care l-au sicanat in trafic, scrie cotidianul Adevarul.

George Fir, fost luptator de kickboxing si angajat in Ministerul de Interne, care a fost in misiune inclusiv in Kosovo, a fost implicat intr-un incident rutier in apropiere de Pitesti.

Potrivit Adevarul, trei rromi aflati intr-un autovehicul BMW au incercat sa il sicaneze pe barbatul aflat pe motocicleta, iar acesta a cazut. In acel moment, barbatii au iesit inarmati cu bate, dar au fost batuti mar de fostul luptator de kickboxing.

Doi dintre barbati si-au primit corectia fizica, in timp ce al treilea a reusit sa fuga. Cu totii au ajuns in cele din urma la spital.

La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje de politie si interventie.

George Fir a depus plangere pentru distrugere si lovire impotriva barbatilor.