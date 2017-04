Tragedie inimaginabila: o avalansa in Muntii Retezat a luat vietile a doi copii, ambii alpinisti cu recorduri la 13 si 14 ani

O avalansa care surprins astazi un grup de alpinisti in Muntii Retezat a luat vietile a doi copii de 13 si 14 ani, ambii alpinisti de performanta, cu recorduri importante.

Fiare dezlantuite in cusca la KOnfruntarea campionilor! Marti, 21:00, in direct la Sport.ro! Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Mai multi turisti au fost surprinsi astazi de o avalansa despinsa de pe un varf al Muntilor Retezat. Doi dintre acestia, in varsta de 13, respectiv 14 ani, au murit, anunta autoritatile.

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, cei doi copii erau alpinisti de mare performanta.

In varsta de 14 ani, Dor Geta Popescu era considerata o mare speranta a alpinismului romanesc. Ea batuse toate recordurile posibile pentru varsta ei, iar in 2016 devenise cea mai tanara persoana care escaladeaza varful Giluwe (4.367 metri), din Papua Noua Guinee. Tot in 2016 ea a cucerit 5 dintre cei mai inalti 7 vulcani ai lumii.

Celalalt copil, si el alpinist cu recorduri, precum o ascensiune a varfului Elbrus (5.642 metri), este Erik Gulacsi.

Mai multe detalii despre avalansa din Muntii Retezat, pe www.stirileprotv.ro