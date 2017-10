"Sunt SOCATA!" O jucatoare care a fost la Mamaia, in primavara, la Fed Cup, surprinsa in mijlocul atentatului din Las Vegas | UPDATE: 50 de morti si peste 200 de raniti

Cel putin 50 de morti si peste 200 de raniti - acesta este ultimul bilant al masacrului din Las Vegas. Politia a impuscat mortal un suspect. Detalii pe www.stirileprotv.ro

Laura Robson, jucatoarea de tenis care a facut parte din echipa Marii Britanii, in meciul de Fed Cup cu Romania, din primavara, s-a aflat in mijlocul evenimentelor tragice care au avut loc astazi in Las Vegas.

Un barbat inarmat cu o arma automata a tras la intamplare in multime. Ultimul bilant - 50 de morti si peste 200 de raniti.

"Sunt ok... am fost chiar acolo. Toata lumea a crezut ca sunt focuri de artificii, apoi toata lumea a inceput sa fuga in toate directiile. Ingrozitor!"

"Un prieten de-al meu, care era in multime, a incercat sa ii ajute pe cei impuscati. Suntem in stare de soc!", a spus Laura Robson pentru BBC.

Cel putin 50 de persoane au fost ucise, iar alte peste 200 au fost ranite in atacul armat in masa de la Las Vegas, a anuntat luni, intr-o conferinta de presa, seriful Joe Lombardo, care l-a identificat pe presupusul autor ca fiind Stephen Paddock, in varsta de 64 de ani, originar din Las Vegas, relateaza The Associated Press.

Mai multe detalii pe stirileprotv.ro