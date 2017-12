SPECIAL | Turcul care si-a botezat copilul HAGI! Cum a reactionat sotia sa la auzul ideii

Turcii il divinizeaza pe Hagi! Asta este un fapt, iar actiunile lor ne duc cu gandul la cat de iubit este Maradona in Argentina sau la Napoli. Fanii lui Galatasaray nu vor uita toata viata cate a facut Hagi pentru ei, iar dragostea lor nu cunoaste limite.

Yunus Dinc are 35 de ani si locuieste la o ora de Istanbul. Distanta asta nu-l opreste sa mearga la toate meciurile jucate acasa de echipa sa si sa-l iubeasca pe Hagi, romanul care este vazut ca un zeu de catre fanii lui Galatasaray. Yunus este atat de indragostit de Hagi incat si-a numit fiul…Hagi. Asta desi in Turcia numele straine sunt interzise. Yunus a gasit insa o solutie, iar baiatul sau a primit si un nume turcesc pe care nu-l striga nimeni. Micul "Jr. Hagi" are doar cateva luni, dar este deja vedeta pe Twitter. Cand l-am contactat pe Yunus pentru un interviul raspunsul lui a fost simplu: "Esti din tara lui Hagi. Pentru tine fac orice!", iar interviul a venit de la sine.

