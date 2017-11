Scene soc: Pique si Shakira s-au certat intr-un restaurant, in fata clientilor si a celor doi copii. Spaniolii spun ca divortul e tot mai probabil

Zvonurile ca Gerard Pique si Shakira sunt in prag de divort continua sa faca valva in presa spaniola. Chiar daca ambii au negat, o scena petrecuta intr-un restaurant pare sa puna si mai multe paie pe foc.

Shakira si Pique s-au certat in public intr-un restaurant, in fata clientilor si a celor doi copii, Sasha si Milan. Revista Cuore noteaza ca acestia au discutat aprins si au atras atentia, iar la un moment dat Shakira a inceput sa lacrimeze. Pique a incercat ulterior sa o calmeze pe sotia sa si i-a cerut sa nu faca o scena.



In ultimele luni, mai multe publicatii spaniole au scris ca relatia celor doi s-a racit, insa acestia au negat un iminent divort prin intermediul reprezentantilor lor.