Roman Abramovich divorteaza de a 3-a sotie: "Dupa 10 ani impreuna am luat aceasta decizie"

Patronul lui Chelsea se desparte de sotia lui.

Miliardarul rus Roman Abramovich, 50 de ani, se desparte de sotia lui, Daria Zhukova, 36 de ani. Cei doi au anuntat aceasta decizie intr-un comunicat oficial remis presei astazi.

"Dupa 10 ani impreuna, noi doi am luat aceasta decizie dificila de a ne separa, dar ramanem prieteni apropiati, parinti si parteneri in proiectele pe care le-am dezvoltat impreuna" scrie in comunicatul oficial.

Abramovich a mai fost casatorit de 2 ori pana acum. Cu Daria Zhukova s-a intalnit in 2005, cei doi casatorindu-se 2 ani mai tarziu. Zhukova este fiica unui magnat petrolier din Rusia. Impreuna au doi copii.