Regele Mihai l-a GRATIAT pe unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria Romaniei! Era acuzat de legaturi cu nazistii!

Unul dintre cei mai mari fotbalisti din istoria echipei nationale a Romaniei a avut si un trecut tenebros in afara gazonului, fiind chiar inchis la finalul celui de-al Doilea Razboi Mondial.

Originar din Brasov, Iuliu Bodola a inceput fotbalul in orasul natal, la Brasovia, dar s-a remarcat mai ales la Oradea, unde a jucat in marele CAO, alaturi de nume mari ca Mircea David, Francisc Ronnay si Nicolae Covaci, fratele mult mai celebrului Pisti Covaci.

Au urmat trei sezoane petrecute la Venus Bucuresti, cu care a castigat de doua ori campionatul national, dupa care s-a intors la Oradea. Cu echipa CAO, transformata in NAC in urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, a reusit sa castige si titlul de campion al Ungariei.

Dupa terminarea celui de-al Doilea Razboi Mondial, Bodola a mai jucat pentru o scurta perioada la Ferar Cluj, actuala CFR, dupa care s-a stabilit in Ungaria, la Budapesta, unde a continuat sa evolueze, pana la 39 de ani, la MTK.

Motivul pentru care Bodola a preferat sa se stabileasca definitiv in Ungaria, desi era cetatean roman, a ramas timp de multi ani invaluit in mister.

Putini sunt cei care cunosc ca internationalul a fost chiar arestat la un moment dat, pe motiv ca ar fi colaborat cu cei de la Gestapo, celebra politie secreta a lui Hitler!

Un articol aparut in ziarul oradean maghiar „Nepkarat" (nr. 54/1945) contine marturiile unui proprietar evreu al fabricii de incaltaminte „Eterna", Filip Rosenberg.

Potrivit spuselor acestuia, el si familia sa au fost terorizati de autoritati pentru a-l trece ca asociat la respectiva intreprindere, desi nu avusesera inainte nicio relatie de afaceri, ori fotbalistul sa-i fi platit contravaloarea asocierii.

„Domnul Bodola a fost auzit spunand cuvinte injurioase la adresa lui Churchill si Stalin. Si asta, de mai multe ori", mai relata domnul Rosenberg pentru „Nepkarat".

Este apoi citat un martor din cadrul clubului CAO, Szanto Szandor, care afirma ca „inca din 1943, numitul Bodola s-a manifestat in public impotriva evreilor, pe care ii dadea jos de pe trotuar".

Apoi, ziarul „Viata Noua" din Oradea titra, la 16 februarie 1945: „Politia de Stat din Cluj a retinut ieri si escortat la Oradea pe cunoscutul fotbalist de profesie Iuliu Bodola, pentru delicte fasciste".

Nu se cunoaste exact perioada in care fotbalistul ar fi fost incarcerat, dar cel mai probabil el a beneficiat de celebrul decret de amnistie generala din aprilie 1945, initiat de comunistul Lucretiu Patrascanu si semnat de catre Regele Mihai I.

De asemenea, nu exista indicii ca Iuliu Bodola ar fi fost judecat ulterior de vreo instanta romaneasca sau maghiara. Cert e ca cei de la Ferar Cluj l-au cedat, in 1946, la MTK Budapesta pentru numai 15 milioane de lei, in conditiile in care in anii aceia un ziar costa 500 de lei!

Oricum, Bodola nu s-a mai intors niciodata pe meleagurile in care s-a nascut. Incepand din 2008, stadionul din Oradea poarta numele fostului mare international, decedat la Budapesta in 1992, la varsta de 80 de ani.

Sursa: Adevarul