REGELE MIHAI A MURIT | Fotbalistul care l-a invatat pe Rege sa skieze: "Era sportiv cu talent nativ" 

Regele Mihai a murit azi la ora 13:00 in Elvetia.

Regele Mihai a avut o viata lunga din care nu a lipsit sportul. Pe langa pasiunea pentru masini si raliuri, Mihai I al Romaniei a fost pasionat de ski. A invatat sa skieze de la un fotbalist roman. Constantin Anghelache se numeste omul care a fost chemat de Casa Regala sa ii dea lectii lui Mihai.

Constantin Anghelache s-a nascut in 1920, in apropiere de Soseaua Chitila din Capitala, iar la 13 ani a fost ”ochit” de Unirea Tricolor. In anii studentiei la ICEF s-a remarcat ca unul dintre cei mai buni schiori din institut, astfel ca abilitatile sale au ajuns la urechile celor din apropierea Casei Regale a Romaniei.

Asa a devenit instructorul de schi al MSR Mihai I. Anii tulburi de dupa Cel de-al Doilea Razboi Mondial l-au gasit in functia de secretar al clubului Unirea Tricolor, postura din care s-a opus vehement ca echipa oboreana sa fie inghitita de Dinamo, in 1948. Din acest motiv a petrecut doi ani si jumatate la Jilava.

Dupa ce a iesit din inchisoare a fost sofer si abia tarziu i s-a oferit o catedra la Liceul Letea Din Bacau. De la acest liceu s-a pensionat zeci de ani mai taziu, dupa ce a innobilat sportul bacauan cu spiritul, devotamentul si cunostintele sale in materie. El a murit in 2015, la 82 de ani.

In perioada studentiei la Institutul de Cultura si Educatie Fizica Bucuresti, Constantin Anghelache s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni schiori. Acest lucru a ajuns la urechile celor din apropierea familiei regale, asa ca Majestatea Sa Regele Mihai I i-a propus sa devina instructorul sau personal de schi. Anghelache a acceptat, iar acesta a fost inceputul unei legaturi frumoase cu Casa Regala a Romaniei, scrie historia.ro.

„Am suferit odata un accident pe partia de schi de la Sinaia. M-am lovit de un copac, iar Regina-Mama a venit imediat langa mine si s-a ingrijit sa fiu in siguranta. Primele ingrijiri le-am primit chiar de la distinsa doamna, care apoi m-a transportat la spital cu masina personala. Nu a fost nimic grav, din fericire”.

Intre Constantin Anghelache si Regele Mihai I se legase o prietenie stransa, iar suveranul l-a adus o data la facultate cu masina.

Fostul instructor de schi al suveranului tine sa puncteze: „Regele Mihai era un sportiv cu talent nativ. A prins imediat tainele schiului, asa ca nu am avut prea multe sa il invat. Ii placea sa conduca, sa zboare cu avionul, sa practice diverse sporturi. De altfel Casa Regala avea sub Inalt Patronaj o serie de societati sportive in perioada interbelica”. Cu o modestie extraordinara, omul care acum sapte decenii si mai bine il invata pe Rege sa schieze spune ca nu crede ca acesta si-ar mai aduce aminte de el. „Oricum nu vreau sa il deranjez. Mi-ar placea sa il reintalnesc, insa nu doresc sa insist in acest sens...”.

Sursa: historia.ro