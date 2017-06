Tragedie la un club din Romania. Un junior a murit intr-un accident teribil. Inca un jucator si antrenorul, in stare grava

Un pusti de 13 ani a decedat in urma unui impact violent cu o alta masina.

Juniorul se intorcea alaturi de doi antrenori si de doi colegi de-ai sai de la un turneu castigat la Turnu Severin. Cei 5 membri ai echipei Luceafarul Cluj se aflau in masina, in drum spre casa. Antrenorul, aflat la volan, a incercat o depasire pe contrasens, dar s-a lovit in plin de un autoturism care circula regulamentar. Soferul si unul dintre copii au ajuns in stare grava la spital, in timp ce pentru unul dintre juniori nu s-a mai putut face nimic.

Sursa foto: ABCNewsTransilvania