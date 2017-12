O noua lovitura din partea seicilor lui PSG, dupa transferul lui Neymar: "Vor sa cumpere INIMA Barcelonei!"

PSG loveste Barcelona pe toate partile.

PSG a produs socul anului in vara, cand seicii au achitat clauza de 222 de milioane de euro a lui Neymar de la Barcelona.

Brazilianul a devenit cel mai scump jucator din istorie si cel mai bine platit jucator din lume la acea ora.

Acum, PSG tineste o alta vedeta de la Barcelona, insa de data aceasta de la handbal. "PSG vrea sa transfere inima Barcelonei", scrie Sport.es.

Este vorba despre Viran Morros, handbalist in varsta de 34 de ani. Fost campion mondial cu Spania, Morros isi termina contractul cu Barcelona in 2018 si e deja in negocieri cu cei de la PSG.

Seicii vor ca PSG sa faca performanta la toate sporturile si au investit masiv si in clubul de handbal.