Nebunie in prima etapa din Cupa Intercartiere a lui Falemi! Premii de 10 000 de euro pentru NEBUNIA copilariei: doua goluri sau 10 minute. Cum te inscrii

Cea mai tare competitie pentru fotbalul de cartier din Bucuresti si-a disputat in weekend prima etapa!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la PRO TV: Astra - FC Voluntari!

Cupa Intercartiere a lui Falemi este dedicata fotbalistilor amatori din Bucuresti. Participarea la eveniment este gratuita si deschisa tuturor doritorilor cu varsta de peste 18 ani, indiferent de aptitudinile tehnice sau de calitatile fizice ale acestora.

Cupa se desfasoara dupa regula clasica a fotbalului in cartier: partidele au o durata maxima de 10 minute si se incheie cand una din echipe atinge pragul de 2 goluri marcate.

Competitia a debutat sambata, 20 mai, cu prima etapa de calificari. Din cele 23 de echipe care s-au infruntat pe terenul din Parcul Crangasi, vor merge mai departe la turneul final 4 echipe.

Cupa Intercartiere a lui Falemi a continuat duminica in Parcul Tineretului, unde alte 18 echipe s-au intrecut pentru sansa de a juca la turneul final din 10 iunie. Inscrierile continua, iar meciurile de calificare sunt programate pentru inca 4 zile, de-a lungul a doua weekenduri consecutive, dupa cum urmeaza:|

-27 mai – calificari pe terenul de fotbal din Complexul Pescariu

-28 mai - calificari pe terenul de fotbal din Parcul IOR

-3 iunie – calificari pe terenul de fotbal al Scolii Gimnaziale Constantin Brancusi

-4 iunie – calificari pe terenul de fotbal al Liceului Grigore Moisil

Pana in prezent, numarul total de echipe inscrise la Cupa Intercartiere este de 120, aceste fiind compuse din nu mai putin de 1200 de fotbalisti amatori.



Turneul final al evenimentului va avea loc pe 10 iunie, in Parcul Crangasi, unde toate echipele calificate isi vor disputa sansa la Cupa si premiile puse la bataie:

Locul 1 – 2500 euro

Locul 2 - 1500 euro

Locul 3 - 1000 euro

Locul 4 – 500 euro

De asemenea, se vor oferi premii constand in echipamente sportive, bilete la meciuri importante din Liga 1 si alte premii in bani. Cuantumul total al premiilor depaseste 10.000 de euro!



VEZI AICI CUM POTI SA TE INSCRII IN COMPETITIE!