Informatie de ultima ora complet inutila: tocmai a fost aleasa culoarea anului 2018! :)

Da, stim ca e neinteresant, dar parca e atat de inutila informatia asta incat iti vine sa dai click.

In lume exista un institut care ia in serios problema. Pantone Color Institute tocmai a ales culoarea anului 2018 - Ultra Violet 18-3838.

The Color of the Year 2018 is…PANTONE 18-3838 Ultra Violet!https://t.co/ciwdTYqoIC