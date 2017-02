Imaginile unice ale protestului din Romania au uimit SUA! Mesajul unui senator american care privea Super Bowl  

Un senator american a ramas impresionat de protestul de duminica seara de la Bucuresti, din Piata Vitoriei.

Peste 250.000 de romani au fost prezenti in Piata Victoriei, pentru a cere demisia Guvernului Romaniei condus de Sorin Grindeanu, iar aproximativ 600.000 au fost in toata tara in strada.

Imaginile uimitoare au ajuns si peste ocean, in SUA, unde azi noapte a avut loc cel mai mare eveniment televizat din America, Super Bowl.

Chris Murphy, un senator american din Connecticut, a postat doua mesaje speciale in clipa in care se uita la Super Bowl, dupa ce a vazut ce se petrece in Romania.

"Jur ca ma uit la Super Bowl, dar ceea ce se intampla in Bucuresti in aceasta seara este super important.", a fost primuls au mesaj.

I swear I'm watching the Super Bowl (unreal catch by Julio), but what is happening in Bucharest tonight is super important. https://t.co/4na4f7ijPA — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) February 6, 2017

Apoi, acesta a revenit: "Putem sa revenim sa vorbim despre ce se intampla in Bucuresti acum? Nu? Inca nu?"