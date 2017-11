Fiul lui Lucian Goian este vedeta in India! A aparut in clipul de prezentare pentru noul sezon! VIDEO

Lucian Goian evolueaza din 2016 in India.

Fostul jucator al lui Ceahlaul, Astra, Dinamo sau CFR Cluj, Lucian Goian, se simte excelent in India. El a revenit din luna iulie la Mumbai City, clubul la care a jucat prima data in India, avand si o scurta perioada in care a trecut pe la Perth Glory.



Goian este extrem de apreciat la echipa la care a jucat si Diego Forlan pentru o scurta perioada, fapt dovedit de faptul ca fiul sau apare in clipul de prezentare pentru noul sezon!

Campionatul din India va debuta pe 17 noiembrie.