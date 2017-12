FIRST Tech Challenge: 1200 de elevi inscrisi la cea mai tare competitie intre ROBOTI din Romania! Castigatorii merg in America

Singura industrie care continua sa vorbeasca despre inteligenta Romaniei produce o crestere impresionanta la inscrierile pentru nationalele de robotica.

Romania a avut anul trecut 3 echipe la mondiale si una la olimpiada.

49 de orase din Romania se bat cu robotii lor pentru un loc la mondialele de robotica.

Pasiunea pentru roboti este uriasa la Cluj, Timisoara dar si la Petrila, Stei si Jimbolia.

Echipe de pina la 12 copii construiesc robotii care sunt apoi pusi sa lupte intre ei intr-un sistem care incurajeaza colaborarea – 2 echipe importiva altor 2 roboti din Romania.

First Tech challenge are acum 90 de echipe de inscrise – dublu fata de anul trecut si isi prezinta povestea in orasele din Ardeal.

Finalele nationalelor de robotica sunt in martie cu 3 castigatori care isi urca robotii in avion pentru America.

In perioada 14-19 decembrie 2017 vor avea loc intalnirile FIRST Tech Challenge in urmatoarele orase:



Cluj

· Joi, 14 dec: 14.30 – 16.00

· Sediul BRD din Bulevardul 21 Decembrie 1989 81-83

Arad

· Vineri, 15 dec: 10:30 – 12:00

· Sediul liceului Moise Nicoara ; Bulevardul General Dragalina

Timisoara

· Vineri, 15 dec: 15:00 – 16:30

· Sediul Startup HUB - Strada Coriolan Brediceanu, Nr. 10;

Iasi

· Luni, 18 dec: interval orar 12.00 - 13.30

· Sediul BRD din Str. Anastasie Panu 1B-2A

Constanta

· Marti, 19 dec: TBD locatie si ora