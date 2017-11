Doua culturiste, mama si fiica, au MURIT dupa ce au participat la Campionatul Mondial de la Bistrita!

Doua sportive, mama si fiica, au murit duminica, cand se intorceau acasa, in Serbia, de la Campionatul Mondial de Culturism desfasurat la Bistrita.

Cele doua femei au fost implicate intr-un accident rutier grav, aproape de casa, relateaza mesagerul.ro.

In acelasi accident a mai murit o adolescenta de 16 ani, aflata in aceeasi masina. Barbatul de la volan este in stare grava.

Milica Besiac a participat la Campionatele Mondiale de Culturism si Fitness din Bistrita, alaturi de mama sa Branislava Jovanovic. Cea din urma a obtinut locul IV la categoria Masters Bodyfitness +45.

Dupa concurs, cele doua au plecat spre Serbia, iar in apropierea orasului Kovacica, masina a fost implicata intr-un grav accident rutier.

Potrivit presei locale, autoturismul in care se aflau cele doua s-a ciocnit cu un camion. In urma impactului deosebit de puternic Branislava Jovanovic si Milica Besiac, alaturi de o alta adolescenta de 16 ani au murit pe loc. Barbatul care se afla la volan, care, se pare este tatal Milicai si sotul Bratislavei, a fost si el grav ranit. Acesta a fost transportat la urgenta la un centru medical din Bratislava, unde medicii se chinuie sa-l mentina in viata.



