Doroftei, implicat intr-un accident in centrul Bucurestiului: a intrat intr-o masina de pompieri!

Zapada e un cosmar pentru traficul din Bucuresti. Doroftei a simtit asta pe masina lui.

Leonard Doroftei a fost implicat, astazi, intr-un accident de circulatie in zona Universiversitatii, dupa ce masina lui a derapat pe zapada si a lovit o masina de pompieri.

Masina lui Doroftei a suferit avarii serioase, dar din fericire el a scapat nevatamat.

"Mi-a patinat o roata si am intrat intr-o masina de pompieri. Va dati seama, nu am vrut sa se intample asta. Din fericire, nu am patit nimic, sunt bine", a spus Doroftei pentru SpyNews.