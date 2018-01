Ce masina conduce Viorica Dancila, premierul desemnat al Romaniei

Viorica Dancila are sanse mari sa devina noul premier al Romaniei. Ea a fost desemnata de presedintele Klaus Iohannis, iar Parlamentul urmeaza sa voteze pentru sau impotriva numirii.

Viorica Dancila este originara din Teleorman si are o avere impresionanta. Impreuna cu sotul ei detine doua terenuri intravilane in judetele Brasov si Dolj, de 544, respectiv 1.200 metri patrati.

Ei mai au doua apartamente, unul in Videle, altul in Ploiesti, o casa in judetul Dolj si una in Brasov.

La capitolul automobile, Viorica Dancila are un Volkswagen Passat din 2014, al carui pret de pornire este de 21.000 euro.