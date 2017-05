BREAKING NEWS | Drama: Nicky Hayden, fost campion in MotoGP, a incetat din viata, dupa ce a fost lovit de o masina in urma cu 5 zile

Pilotul american Nicky Hayden a incetat din viata astazi, intr-un spital din Italia, dupa 5 zile de coma.

Fost campion mondial de Superbike, Nicky Hayden a fost lovit de o masina in urma cu 5 zile, in timp ce se antrena pe coasta din Rimini, Italia.

In varsta de 35 de ani, acesta fusese campion MotoGP in 2006. In acest sezon, Hayden se afla pe locul 13 in ierarhia generala.

Poreclit The Kentucky Kid, Hayden a concurat in MotoGP pentru Honda si Ducati. In total, acesta a inregistrat 218 curse, din care a obtinut 131 victorii si 28 de podiumuri.

