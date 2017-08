Ba, esti nebun?! :)) Politia i-a confiscat lui "Gheorghe Hagi" cinci perechi de adidasi contrafacuti

Marile branduri de incaltaminte, imbracaminte, cosmetice si parfumuri duc o lupta crancena in tribunalele din Romania impotriva vanzatorilor de marfa contrafacuta. Firme de renume au deschise sute de procese contra unor persoane care au importat si comercializat produse de calitate indoielnica provenind din Asia, care le strica reputatia.

Dosarul 19806/299/2016, deschis pe data de 4 mai 2016 la Judecatoria Sectorului 1 din Bucuresti, are interes pentru microbisti prin rezonanta numelor celor implicati. Speta are ca scop o confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP), iar partile implicate apar ca fiind Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 ca petent, iar SC Adidas Romania SRL si Gheorghe Hagi ca intimati. In motivarea ultimei sedinte, desfasurate pe 15 iunie 2016, se spune ca "in baza art. 112 alin. 1 lit. b C.pen. instanta dispune confiscarea speciala a 5 perechi pantofi sport marca Adidas de culoare neagra introduse in camera de corpuri delicte a Politiei Sector 1 Bucuresti".



Misterul acestui proces, in care apare numele unuia dintre cei mai mari fotbalisti romani si antrenorul actualei campioane a Romaniei, este elucidat de reprezentantii firmei de echipament sportiv. "In 2011, acest individ, Gheorghe Hagi, a fost prins pe Strada Lipscani din Capitala, cand incerca sa vanda cinci perechi de incaltaminte sport de culoare neagra, la pretul de 45 de lei bucata. A fost anchetat si i s-a facut dosar penal. Este o coincidenta de nume, nu este vorba de fostul mare fotbalist. Adidas nu a desemnat niciun reprezentant care sa ateste daca produsele sunt contrafacute sau nu si, pentru ca nu s-a inregistrat vreun prejudiciu, iar noi am considerat ca se aduce atingere prestigiului adevaratului Gheorghe Hagi, daca se continua si se mediatizeaza dosarul, parchetul a renuntat la urmarirea penala a faptei si doar a confiscat cele cinci perechi de pantofi sport", au declarat acestia pentru Sport.ro.