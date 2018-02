Armata ii cere lui Talpan: "Hasta la victoria siempre". Juristul Armatei, inaintat in grad pentru razboiul purtat la tribunal

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, a fost inaintat in grad pentru victoriile obtinute pe frontul de lupta de la tribunal.

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, "dusmanul" lui Gigi Becali in procesul pentru marca, a fost inaintat la gradul de colonel de justitie. El era inainte locotenent-colonel.

Potrivit site-ului Steaua Libera, Talpan a fost recomandat pentru inaintarea in grad de catre rectorul Universitatii Nationale de Aparare, generalul Gheorghe Caloparescu, dupa ce a absolvit cu media 10 cursul "Diplomatie a apararii".

Talpan se ocupa in continuare de apararea intereselor CSA Steaua in procesul cu Gigi Becali, el primind astfel un vot de confidenta, dupa ce in urma cu un an spunea cu voce tare ca simte ca nu toata lumea din cadrul clubului, facand referire la conducere, este interesata sa obtina marca Steaua.