Alexis Sanchez, intepat de catre un fost coleg de la Arsenal dupa victoria cu Chelsea! Ce a spus dupa victoria care a dus-o pe Arsenal in marea finala cu Man City

Alexis s-a transferat in aceasta iarna la Manchester United.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Presa din Anglia scria la inceputul lunii ianuarie ca Alexis Sanchez nu mai este privit cu ochi buni de catre o parte a vestiarului lui Arsenal, acestia considerand ca chilianul este cu gandul doar la transfer. Acesta a avut loc pana la urma, Alexis Sanchez alegand sa semneze cu una dintre cele mai mari rivale ale lui Arsenal, Manchester United.

Arsenal s-a descurcat excelent in primul meci dupa plecarea oficiala a lui Alexis, reusind sa o invinga pe Chelsea in returul semifinalelor Cupei Ligii Angliei. Dupa 0-0 in tur, Arsenal a castigat cu 2-1 - Rudiger a marcat in proprie poarta dupa ce Hazard deschisese scorul, pentru ca Xhaka sa inscrie golul victoriei.

Egipteanul Elneny a postat un mesaj indreaptat spre Alexis Sanchez pe pagina sa de Instagram dupa victoria cu Chelsea: "Acum sunt jucatori care lupta in fiecare minut pentru logo si fani" a scris jucatorul de 25 de ani.