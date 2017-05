"Vrei sa fii...SOFIA mea?!" Ea este cea mai sexy iubita de fotbalist. Cine e norocosul jucator ;) GALERIE FOTO

Sofija Milosevic este noua muza din fotbalul italian. Frumoasa sarboaica a fost desemnata si cea mai sexy iubita de fotbalist din Serie A.

Fost jucator la Fiorentina, AS Roma si Inter, acum la AC Torino, sarbul Adem Ljajic (25 de ani) nu a avut prea multa stabilitate in ultimii ani. Acesta a schimbat echipele, dar spera sa nu faca acelasi lucru si in viata particulara. Atacantul se lauda cu cea mai sexy iubita din Serie A.

Iubita lui Ljajic se numeste Sofija Milosevic. Cei doi sunt impreuna de ceva vreme, iar fotbalistul s-ar pregati sa o ceara de sotie, scriu tabloidele din Italia.

