"Vreau si eu un prieten, dar nu gasesc". Cea mai sexy sportiva de la Jocurile Olimpice a innebunit internetul si pe baietii din satul olimpic :)

Lindsey Vonn vrea sa-si gaseasca partener de Valentine's Day. Aflata la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din Coreea de Sud, ea a postat pe Twitter un mesaj.



"Aparent este Valentine's Day.. Dar am uitat cu totul de asta pentru ca sunt la Jocurile Olimpice si, in plus, sunt singura. Este cineva liber pe aici ca sa-mi fie Valentin?", a scris fosta campioana olimpica.

Lindsey Vonn a fost intr-o relatie cu Tiger Woods, dar s-a separat de acesta in 2015.

Ea a primit mii de mesaje pe Twitter, glumind in mai multe postari ulterioare.

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? ????????‍♀️ #worthashot