Secretul revenirii lui Vermaelen :) Polly, "bomba sexy" care l-a ajutat sa se recupereze dupa accidentari

La 32 de ani, Thomas Vermaelen se lupta pentru a arata ca nu e un fotbalist "terminat", asa cum spuneau gurile rele dupa indelungata perioada in care acesta s-a luptat cu accidentarile.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Vermaelen a fost titular in primul 11 al Barcelonei pe Bernabeu, in El Clasico, si s-a achitat excelent de sarcini in fata lui Ronaldo si Benzema.

Fundasul de 32 de ani a jucat doar 16 meciuri pentru Barcelona de la transferul de la Arsenal, din 2014. In sezonul trecut, el a fost imprumutat la Roma, unde a bifat 9 partide.

Vermaelen a revenit mai puternic si datorita femeii care ii este mereu alaturi, scriu spaniolii. Acesta are o relatie de iubire cu Polly Parsons, care i-a daruit si doi baietei.



Nu rata galeria FOTO de mai jos.