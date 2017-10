S-a aflat cum a adunat Manchester City 10 victorii la rand :) Bomba sexy care le-a dat aripi jucatorilor lui Guardiola: GALERIE FOTO SEXY

Holly Peers este nebuna dupa Manchester City. Modelul englez il are ca favorit pe Pep Guardiola. Mai in gluma, mai in serios, englezii spun ca City a adunat 10 victorii dupa ce frumoasa blondina a inceput sa mearga la meciuri.

Obisnuita cu pagina 3 a tabloidelor britanice, bomba sexy o vrea pe City pe prima pagina la finalul campionatului. Ea sustine echipa lui Pep Guardiola si nu rateaza meciurile favoritilor Jesus si Aguero.

Manchester City e pe primul loc in Premier League, cu 7 victorii si 1 egal. In toate competitiile, formatia lui Pep Guardiola are 10 victorii la rand.

