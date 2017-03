Nikoleta, bomba sexy care i-a furat iubitul Mariei Sharapova! Ce barbati faimosi din sport "a bifat"

Nikoleta Lazanova este una dintre cele mai cunoscute "bombe sexy" ale Bulgariei. Aceasta este numita si "femeia care i-a furat iubitul Sharapovei".

Nikoleta Lazanova este cea mai cunoscuta "iubita de fotbalisti" din Bulgaria. Dar frumoasa bulgaroaica nu are in palmares doar jucatori de fotbal!

Casatorita in trecut cu Valeri Bojinov, fost international bulgar, fostul model, "Playmate of the year 2006" intr-o celebra revisa pentru barbati, i-ar fi avut si pe Cristiano Ronaldo, dar si pe tenismenul Grigor Dimitrov.

De altfel, potrivit presei de la sud de Dunare, ea ar fi responsabila pentru despartirea lui Dimitrov de Maria Sharapova.

Alte voci spun ca Nikoleta ar fi avut oscurta relatie si cu Dimitar Berbatov.

