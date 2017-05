Iti amintesti de Anna Kournikova, sex-symbolul tenisului anilor 2000? Cum arata rusoaica la 35 de ani. GALERIE FOTO

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Celta - Man United! Sambata, 20:00, in direct la Sport.ro: KOrida la Madrid! Morosanu se bate pentru Romania!

O jucatoare extrem de precoce, debutanta la un turneu de Grand Slam la doar 15 ani, Anna Kourinkova a fost si ramane considerata una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis. De altfel, frumusetea este cea care i-a adus celebritatea rusoaicei, care, altfel, nu a castigat niciodata un turneu de Grand Slam la simplu, nici nu a intrat in top 5 mondial (locul 8 in noiembrie 2000 a fost cea mai buna clasare a sa).

Retrasa in 2007 din circuitul WTA, Kourinkova este acum foarte discreta in privinta vietii sale personale. Chiar daca aceasta formeaza in continuare un cuplu cu Enrique Iglesias, cei doi petrecandu-si impreuna ultimii 15 ani, rusoaica apare foarte rar in public.

Kournikova si Enrique Iglesias dispun de o mica insula personala si raman discreti in privinta vietii personale. Acestia nu s-au casatorit, insa, nici acum, desi sunt impreuna de un deceniu si jumatate.

"In zilele noastre, nu mai este un tabu sa nu fii casatorit. Nu casatoria te face un partener bun sau un parinte bun", a spus Iglesias intr-una dintre putinele declaratii date despre viata personala.

Cele mai importante performante ale Kournikovei in tenis raman cele doua Grand Slamuri castigate alaturi de Martina Hingis, in 1999 si 2002 la Australian Open.

???????????? O postare distribuită de ???? Anna ????Аня (@annakournikova) pe 29 Apr 2017 la 18:39 PDT

#Weekend ???????????? O postare distribuită de ???? Anna ????Аня (@annakournikova) pe 8 Apr 2017 la 14:48 PDT

#hugs and #sunsets ???????? #любовьморковь ???? O postare distribuită de ???? Anna ????Аня (@annakournikova) pe 18 Mar 2017 la 16:52 PDT

Home away from Home ????????We ❤#Cabo #Alegranza @alegranzaresort O postare distribuită de ???? Anna ????Аня (@annakournikova) pe 6 Mar 2017 la 14:14 PST

????????❣️ O postare distribuită de ???? Anna ????Аня (@annakournikova) pe 23 Dec 2016 la 21:42 PST

