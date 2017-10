"Imi place sa facem sex in trenuri". Iubita goleadorului Mertens a lasat masca pe toata lumea. Cum arata "bomba sexy" a belgianului: GALERIE FOTO

Kat Kerkhofs, sotia lui Dries Mertens, a socat in direct la TV, aceasta confesandu-se: "Imi place sa facem sex in toaletele trenurilor".

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Marti, 31 octombrie, 21:45: AS Roma - Chelsea! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva! Bate Cupa! Marti 20:30 Sepsi - Craiova, Miercuri 20:30 Sanatatea - Steaua

Iubita goleadorului de la Napoli a fost invitata in platoul unei emisiuni din tara natala, Belgia, ea nefiind deloc secretoasa in privinta vietii personale. Kat Kerkhofs a socat, abordand foarte deschis viata sexuala a cuplului.

"Imi place sa facem sex in toaletele trenurilor", a spus ea.

"In public ma comport asa cum trebuie, ca o doamna. In pat sunt putin excentrica! Cred ca asta vine din siguranta pe care o ai in tine la nivel sexual. O viata sexuala ok aduce o stare generala buna.

Imi place sa fac sex in lucruri neobisnuite, cum ar fi in tren", a mai spus ea.

Kat Kerkhofs a recunoscut ca a apelat la o operatie de micsorare a sanilor.

"Erau prea mari si aveam probleme, ma durea spatele", a mai spus ea.