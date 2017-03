"E prea mic pentru mine, ne-am despartit". Bomba sexy care l-a parasit pe unul dintre cei mai in voga fotbalisti. FOTO

Citeste si - Messi a aflat cu doar cateva ore inaintea partidei: cea mai grea suspendare din cariera sa

In voga in campionatul italian, dupa 10 reusite in actualul sezon pentru Genoa, Giovanni Simeone, fiul lui Diego Simeone, nu are o perioada la fel de buna si in viata amoroasa.

"Cholito", asa cum este poreclit Giovanni, a fost parasit de o frumoasa prezentatoare italiana, Elisabetta Galimi.

In varsta de 31 de ani, aceasta a invocat diferenta de varsta intr-un interviu. Giovanni Simeone este cu 10 ani mai mic decat ea.

"Am decis sa pun capat relatiei din cauza diferentei de varsta", a spus ea pentru Il Secolo XIX.

"Relatia noastra s-a incheiat, nu suntem prieten", a mai spus ea.

