"Daca ne calificam la Mondial, promit sa ma dezbrac". Bomba sexy care a incins si mai tare petrecerea. GALERIE FOTO

Nationala statului Peru s-a calificat la primul Mondial dupa 36 de ani de asteptare. O vedeta TV s-a dezbracat pentru a celebra evenimentul!

Aida Martinez, o vedeta din Peru, s-a tinut de promisiunea facuta in timpul preliminariilor pentru Mondial. Ea s-a dezbracat pentru a celebra calificarea nationalei la Campionatul Mondial.



Peru s-a calificat dupa ce a trecut de Noua Zeelanda la baraj, scor 2-0.



La Mondial, Peru a picat in grupa C, cu Franta, Danemarca si Australia.