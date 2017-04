"Cu Mourinho si United pana la moarte". Cea mai incinsa "diavolita" din galeria lui Manchester, la meciul cu Anderlecht

22:00 LIVE la ProTV: Anderlecht - Manchester United. Bucurati-va de fotbal!

Zlatan Ibrahimovic si Pogba vor fi priviti de o adevarata diavolita la meciul impotriva lui Stanciu si Chipciu, programat diseara si transmis IN DIRECT de ProTV, de la 22:00.

Beth Humphreys, un model englez in varsta de 20 de ani, este intre cele mai infocate fane ale formatiei de pe Old Trafford. Englezoaica, care a mai practicat gimanstica si calaria, dar care a aparut si in doua filme, spune ca este "cu Mourinho si United pana la moarte".

Beth spera sa le dea macar un mic "boost" jucatorilor sai preferati la meciul de la Bruxelles.

