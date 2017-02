Clipul care te ajuta sa treci peste inca o saptamana :) Making Off de la pictorialul incendiar al lui Bouchard

Manchester City - AS Monaco, marti, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Bucurati-va de Fotbal!

Eugenie Bouchard a pozat in acest inceput de an pentru faimoasa revista Sports Illustrated. In ultimul numar, pe langa jucatoarea canadiana, a aparut si Serena Williams, care a acceptat, de asemenea, sa pozeze in costum de baie.

O fire non-conformista, Bouchard a renuntat definitiv la "top".

Locul 45 in clasamentul mondial WTA, Bouchard a strans pana acum peste 5 milioane de dolari din tenis. Tanara jucatoare s-a mai remarcat in acest inceput de an prin intalnirea pe care a avut-o cu un fan de pe Twitter.