"Cel mai tare ma enerveaza ca nu vrea sa facem sex inaintea meciurilor!" Erjona, cea mai sexy fana de la EURO 2016, e suparata pe fotbalisti :)

Erjona Sulejmani e sotia elvetianului cu origini kosovare Blerim Dzemaili, legitimat in prezent la Genoa. Ea sustine ca lucreaza la o carte in care vorbeste despre viata fotbalistilor profesionisti.

Erjona il iubeste pe Dzemaili, dar uraste atunci cand acesta are meciuri. Frumoasa albaneza, votata cea mai frumoasa fana de la EURO 2016, e suparata ca iubitul sau nu vrea sa faca sex inaintea meciuluilor. In schimb, el prefera autosatisfactia!

"Jucatorii nu sunt dornici sa faca sex inaintea meciurilor. Cei mai multi aleg sa rezolve singuri problema", a spus frumoasa Erjona, in varsta de 30 de ani.

"Nu am visat sa ma marit cu un fotbalist in niciun caz. Am refuzat foarte multi", a mai spus ea.

Despre Erjona se spune ca l-a refuzat pe Cristiano Ronaldo, chiar daca recunoaste: "Ronaldo este un barbat sexy".

