Capitanul Germaniei, surprins in timp ce isi insela iubita! Reactia femeii cu care e intr-o relatie de 7 ani si cine e "amanta"

Un scandal amoros il are in prim plan pe noul capitan al nationalei Germaniei pentru Cupa Confederatiilor. Julian Draxler (23 de ani), mijlocasul lui PSG, a fost fotografiat in timp ce era in tandreturi cu o alta femeie decat iubita sa.

Julian Draxler a fost fotografiat de paparazzi in timp ce petrecea pe un yacht cu un cunoscut fotomodel din Germania. Linda Vaterl, o tanara de 24 de ani care a aparut in mai multe reality show-uri din Germania, a fost surprinsa in timp ce era in tandreturi cu fotbalistul.

Problema lui Draxler este ca el are o relatie de 7 ani cu Lena Stiffel (22 de ani), cea care ii este partenera inca din liceu.

In mod surprinzator, scrie presa germana, Lena i-a iertat infidelitatea lui Julian Draxler, in incercarea de a salva relatia.