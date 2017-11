Bomba sexy care poate impiedica un transfer de 100.000.000 euro la Real Madrid. De ce nu o vrea Florentino Perez in peisaj

Wanda, obstacolul din drumul lui Icardi catre Real Madrid!

Mauro Icardi este si in acest an intre golgheterii din fotbalul european. Atacantul de 24 de ani a marcat 15 goluri in 14 meciuri pentru Inter in Serie A si isi continua drumul catre depasirea recordului personal din sezonul trecut, cand a marcat de 24 de ori.

Unul dintre atacantii momentului in Europa, Icardi a devenit tot mai des legat de un posibil transfer tare. Presa din Italia si Spania a vehiculat chiar posibilitatea ca acesta sa ajunga la Real Madrid, formatia spaniola fiind dispusa sa puna la bataie o suma importanta pentru transfer.

Italienii au aflat, insa, ca in calea transferului exista un obstacol. Iar acesta se numeste Wanda Nara.



Florentino Perez nu este incantat de faptul ca Wanda, sotia lui Icardi, este si impresarul sau si este de parere ca acest lucru ar putea ingreuna discutiile. Seful lui Real crede ca prezenta Wandei Nara ar fi nepotrivita in peisajul de la Real Madrid.

Icardi are contract cu Inter pana in 2021.

NU RATA GALERIA FOTO DE MAI JOS