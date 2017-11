A starnit interesul Realului, dar si pe al...ei! Cum arata noua iubita a pustiului minune Dele Alli. GALERIE FOTO SEXY

Dele Alli este unul dintre fotbalistii momentului in fotbalul european. Mijlocasul lui Tottenham s-a remarcat in ultimul an si jumatate, el fiind unul dintre oamenii cheie ai formatiei lui Mauricio Pochettino.

Dele Alli a rapus-o pe Real Madrid pe Wembley cu o dubla si a starnit interesul sefilor formatiei din capitala Spaniei. Insa nu doar pe al acestora! Mijlocasul a devenit centrul atentiei in fotbalul britanic, precum si in ochii fanelor.



Presa engleza noteaza ca Dele Alli are o noua iubita. Acesta a inceput o relatie amoroasa cu modelul Ruby Mae, in varsta de 21 de ani.

