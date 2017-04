VIDEO! Premiera in ring in direct la Sport.ro! Cum a aparut un luptator roman in gala de la Targoviste :)

Tanarul de doar 18 ani, Marian Dinu, a avut o aparitie neasteptata pentru meciul impotriva lui Alexandru Voicu in gala de la Targoviste. Dinu, cel care avea inaintea acestui meci 15 victorii si 2 infrangeri, s-a luptat acoperit cu banda kinetica!

Aceasta nu i-a purtat noroc insa - Alexandru Voicu l-a invins la decizie iar acesta a ajuns la 7 victorii in cariera din 8 meciuri.

Well this is the first time i see this in a ring!! A lot of taping!! #romania #kickboxing pic.twitter.com/2EmyyGBvkL