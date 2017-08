VIDEO Emotionant! Bolt a PIERDUT ultima cursa din cariera. Cel mai rapid on din ISTORIE a terminat pe 3 in proba de 100 de metri de la Campionatul Mondial

Supercampionul jamaican a alergat pentru ultima oara proba in care a dictat ritmul recordurilor mondiale din 2008 pana astazi. Bolt a terminat pe 3 la 100 de metri, in spatele americanilor Gatlin si Coleman. Doar 3 sutimi l-au despartit de castigator si numai una de Coleman! Bolt a terminat cu timpul de 9,95!

Jamaicanul in varsta de 30 de ani planuieste sa alerge si cursa de stafeta, de sambata, insa asigura ca astazi a alergat ultima oara intr-un concurs individual.

Justin Gatlin & Christian Coleman take 1st & 2nd beating Usain Bolt in his final 100m race...he came 3rd. Still bows out a legend #GOAT pic.twitter.com/RGGAPeeV7F