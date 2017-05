Valentino Rossi, internat in spital dupa un accident grav!

Valentino Rossi a suferit accidentul aseara, in timpul unui antrenament in Rimini.

Sportivul este internat in spital, dupa ce a suferit un traumatism toracic abdominal, scrie Gazzetta dello Sport.

Echipa Yamaha a anuntat ca sportivul a fost internat in spital, dar este in afara oricarui pericol.

Noi informatii despre starea pilotului vor fi anuntate vineri, scrie News.ro



No fractures for Valentino after motocross incident. Mild thoracic & abdominal trauma. Next update Friday: 12:00 CET https://t.co/4nh8uPaNjw pic.twitter.com/vk8yMcVMDQ