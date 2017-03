Valahu s-a luptat cu King-Kong de Romania. Campionul la skanderberg se pregateste pentru titlul mondial. VIDEO

Gladiatorii Romei contraataca: AS Roma - Olympique Lyon, joi seara, de la 22:00, IN DIRECT la Sport.ro! Bucurati-va de fotbal!

Valahu s-a luptat azi cu King-Kong de Romania. Campionul national la skanderberg se pregateste pentru titlul mondial si marea incercare a carierei. Anul trecut, Sabin Badulescu a castigat tot si a luat 24 de medalii de aur.

"Sincer, am crezut ca in spatele costumului de gorila e o alta gorila. Am simtit o forta uriasa.. Gorila Sabin", a spus Valahu. Valahu e primul din cei 100 de romani care ies in calea lui King Kong.

"M-am dedicat foarte mult, n-am iesit in club, n-am baut, n-am fumat.. n-am aporape niciun viciu", spune Sabin Badulescu.