Un roman, rege la Polul Nord: Tiberiu Useriu a castigat pentru a doua oara cel mai greu ultramaraton din lume

13:00 LIVE pe www.sport.ro: Tragerea la sorti a sferturilor de finala UEFA Champions League

Vineri, 11:15, Reghecampf vorbeste in direct la Sport.ro inaintea derby-ului cu Viitorul! 13:00, live pe www.sport.ro: tragerea la sorti pentru Champions League si Europa League!

Bistriteanul Tiberiu Useriu a castigat, vineri, pentru a doua oara consecutiv Maratonul 6633 Arctic Ultra, o cursa desfasurata pe distanta de 350 de mile (peste 560 kilometri) in apropierea Cercului Polar, el conducand aceasta proba extrema de la inceput pana la sfarsit.

Useriu a terminat cursa la ora locala 01:25, la Tuktoyaktuk (Canada), la o temperatura de minus 36 de grade. Startul a avut loc pe 10 martie.

In 2017, la startul maratonului arctic din Canada s-au aflat 24 de concurenti, care s-au inscris in cele trei sectiuni: 120 de mile, plus 120 de mile si 350 de mile, in ultima luand startul si Tiberiu Useriu (42 de ani), alaturi de alti 17 participanti. Din cei 18 inscrisi la start, doar Useriu si inca trei participanti – din Scotia, Anglia si Franta – au mai participat la maraton.

In 2016, Useriu a castigat Maratonul 6633 Arctic Ultra îin 173 de ore si 40 de minute si a avut de infruntat temperaturi chiar si de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat doi romani – Vlad Tanase si Andrei Rosu – care au abandonat in timpul cursei.

"Acum nu ma mai opresc. Am dormit patru ore si merg pana la capat. Doctorul a zis ca ma scoate din cursa, dar am stabilit sa vina Martin (organizatorul cursei - n.r.) sa vada ce face cu mine. Mi-au dat antibiotice pentru ca mi s-au infectat ranile. Doctorul a spus ca ma scoate, ca el nu ma mai lasa. Am stat pana a venit Martin si a spus ok, pe raspunderea mea sa ma duc. Dar daca am probleme sa il anunt... Nu am febra, nu am nimic, dar mi s-au infectat picioarele de la degeraturi. A fost foarte frig. Ieri am mers 80 de kilometri fara sa mananc si fara sa beau apa. Efectiv nu puteai, nu puteai sa faci nimic... Cum scoteai afara ceva iti si ingheta pana sa-l bagi in gura... Cand am plecat din ultimul punct de control erau - 39° C si batea vantul.. Acum e gata, nu mai am ce face... E ultima portiune si merg inainte", a fost ultimul mesaj transmis in tara de Tibi Useriu, la trecerea prin ultimul punct de control inaintea finish-ului.