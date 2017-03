Un ROMAN conduce maratonul de 566 km de la Polul Nord: poarta 4 perechi de pantaloni si are degeraturi la un picior

Tiberiu Useriu infrunta cu greu temperaturile horror, care ajung si la -60 de grade.

Bistriteanul Tiberiu Useriu, care a castigat in 2016 cel mai dur maraton din lume – 6633 Arctic Ultra – conduce si in acest an teribila cursa de 566 de kilometri, desi are degeraturi la un picior si din cauza frigului parcurge traseul echipat cu patru perechi de pantaloni.

Considerat cel mai greu maraton din lume, 6633 Arctic Ultra a inceput, vineri, la Eagle Plains (Yukon) si se va incheia opt zile mai tarziu, la Tuktoyaktuk, distanta de 566 de kilometri fiind parcursa prin zapada, gheata, in bataia vanturilor arctice si la temperature foarte scazute. Traseul este urmatorul: Eagle Plains – Cercul polar – James Creek – Fort McPherson – Tsiigehtchic - Cariubou Creek – Inuvik - Swimming Point - Tuktoyaktuk.

In noaptea de luni spre marti, Tiberiu Useriu a trecut de punctul Cariubou Creek, tot primul, parcurgand pana in prezent peste 330 de kilometri, mai bine de jumatate din cursa de 566 de kilometri.

"Cum au fost ultimele zile? Doamne fereste!"

El vorbeste in fiecare zi la telefon cu fratele sau Alin si povesteste prin ce trece. Despre ultima parte a cursei, Useriu a spus ”Fereasca Dumnezeu”, referindu-se la frigul pe care il indura, dar si la faptul ca are degeraturi la un picior si trebuie sa-l vada un medic.

”E 12 noaptea acum, aici, am dormit trei ore intregi. Acum am tura scurta, de numai 52 de kilometri si-n Inuvik avem dus si-acolo o sa ma pregatesc pentru Ice Road. Trebuie sa ma vada un medic, ca mi-a degerat un picior de la ou (glezna – n.r.) in sus, cumva am ramas descoperit peste noapte cum mi-a fost amortit. Tot mi-a degerat, e praf. Mi-au dat o crema, dar medicul nu e aici, e cu ceilalti. 11 au abandonat, din cate am inteles. De-acum incepe greul. Avem niste nopti oribile, vai de capul meu ce frig e. Am plecat de la punctul celalalt, Tsiigehtchic, am mers vreo 20 de kilometri si a trebuit sa ma opresc. Dupa o jumatate de ora a trebuit sa pornesc din nou, atat a fost de frig. Fereasca Dumnezeu”, a povestit Tiberiu la telefon, inregistrarea fiind postata pe contul de Facebook al Organizatiei Tasuleasa Social.

Useriu a mai spus ca a inceput sa se protejeze mai bine cu imbracamintea: ”Pana acum am mers cu doua perechi de pantaloni, dar acum am patru”.

La startul cursei de 566 de kilometri s-au aflat 18 de concurenti, iar in prezent, din ce spune alergatorul roman, ar mai fi 9 pe traseu, dar partea dificila abia acum incepe, urmand sa parcurga Ice Road, Drumul de gheata.

Tiberiu Useriu (42 de ani) este la a doua participare consecutiva la 6633 Arctic Ultra Marathon, pe care l-a castigat in 2016, dupa 173 de ore si 40 de minute, atunci avand de infruntat temperaturi chiar si de minus 62 de grade Celsius. La start s-au mai aflat atunci doi romani – Vlad Tanase si Andrei Rosu.

Pana in prezent, in istoria celor noua editii ale maratonului, doar 25 de participanti au incheiat cursa de 566 de kilometric al carei traseu trece de Cercul polar.

Foto: Facebook Tibi Useriu

News.ro